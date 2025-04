Pronostico Udinese-Bologna | l’entusiasmo fa la differenza

A distanza di cinquantuno anni il Bologna tornerà a giocare una finale di Coppa Italia: il prossimo 14 maggio all'Olimpico di Roma i rossoblù sfideranno il Milan in un match che potrebbe regalare al club felsineo il primo trofeo dal lontano 1974. Si tratta anche della quarta finale nel giro di soli due anni per Vincenzo Italiano, che ne aveva già disputate tre quando sedeva sulla panchina della Fiorentina (senza vincerne però nessuna).Pronostico Udinese-Bologna: l'entusiasmo fa la differenza (Ansa) – Ilveggente.itUn finale di stagione incandescente, dunque, per Orsolini e compagni, che potrebbero fare addirittura meglio rispetto ad un anno fa: se ad inizio campionato bissare la qualificazione alla Champions League sembrava una missione impossibile, adesso non è più così.

