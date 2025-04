Laprimapagina.it - Il lunedì pomeriggio Mirko Romoli in diretta su PrimantennaFm con “Senza Filtro”

Torna l’appuntamento fisso per gli appassionati di musica, notizie e curiosità. Come ogni, dalle 16:00 alle 18:00,conduce “”, programma di punta di, la storica web radio disponibile in banda larga.offre agli ascoltatori due ore di intrattenimento, informazione e interazione in tempo reale. È possibile seguire la trasmissione tramite il sito ufficiale www..com o scaricando gratuitamente l’app di.Gli ascoltatori possono inoltre partecipare ininviando messaggi WhatsApp al numero 393 334 4550. Il programma è pensato per coinvolgere il pubblico attraverso rubriche di attualità, curiosità dal mondo e tanta buona musica, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti delumbro.continua così a consolidare il suo ruolo di ammiraglia tra le webradio italiane, puntando su un’informazione su un contatto diretto con la propria community.