La partita del Sud Globale Ecco come cambiano gli equilibri mondiali

Globale tradizionalmente guidato dall’Occidente, un nuovo fronte si sta affermando con forza sullo scenario internazionale. È quello composto da 133 Paesi al di fuori delle orbite occidentali e cinesi, le economie del cosiddetto Sud mondiale, che oggi rappresentano il 62% della popolazione mondiale e circa il 18% del Pil Globale. Ebbene, è solo l’inizio. Secondo le previsioni delineate nel report In a Multipolar World, the Global South Finds Its Moment realizzato da Boston Consulting Group, queste nazioni stanno diventando poli strategici con un ritmo medio di crescita annuo del 4,2% da qui al 2029, quasi il doppio rispetto all’1,9% atteso per i Paesi avanzati e stanno ridefinendo le proprie traiettorie economiche in un mondo sempre più multipolare. Formiche.net - La partita del Sud Globale. Ecco come cambiano gli equilibri mondiali Leggi su Formiche.net Con l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche e la frammentazione dell’ordinetradizionalmente guidato dall’Occidente, un nuovo fronte si sta affermando con forza sullo scenario internazionale. È quello composto da 133 Paesi al di fuori delle orbite occidentali e cinesi, le economie del cosiddetto Sud mondiale, che oggi rappresentano il 62% della popolazione mondiale e circa il 18% del Pil. Ebbene, è solo l’inizio. Secondo le previsioni delineate nel report In a Multipolar World, the Global South Finds Its Moment realizzato da Boston Consulting Group, queste nazioni stanno diventando poli strategici con un ritmo medio di crescita annuo del 4,2% da qui al 2029, quasi il doppio rispetto all’1,9% atteso per i Paesi avanzati e stanno ridefinendo le proprie traiettorie economiche in un mondo sempre più multipolare.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Terni-Spoleto fra abitanti, confini e redditi: ecco come sarebbe la “nuova” provincia dell’Umbria del sud - Circa 300mila abitanti sparsi in una quarantina di comuni che generano redditi per poco meno di 3,5 miliardi di euro. Sarebbero questi i numeri principali della nuova provincia dell’Umbria del sud che accorperebbe Terni, Spoleto, una parte della Valnerina, Todi – la città di Jacopone ricade nella... 🔗ternitoday.it

Baroni: «Partita non facile, ma daremo il nostro massimo Zaccagni ci sarà? Ecco come sta» - Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale d’andata di Europa League con il Viktoria Plzen Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista di Lazio Viktoria Plzen, ottavo di finale d’andata di Europa League. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste. SERATA – «Ci avviciniamo a […] 🔗calcionews24.com

Tiribocchi a Internews24: «Chiave della partita? Ecco quale sarà! Se l’Inter va a fare bottino pieno si complicherebbe tutto, la vittoria dell’Atalanta, invece…» - Lo scontro diretto tra Atalanta e Inter è il match di cartello di questa giornata di Serie A: Simone Tiribocchi ne ha parlato in esclusiva a InterNews24 Si avvicina lo scontro diretto di domani tra Atalanta e Inter, con anche il Napoli che non vuole mollare la corsa scudetto: questi e tanti altri temi sono stati trattati da Simone […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

La partita del Sud Globale. Ecco come cambiano gli equilibri mondiali; AI, Europa vaso di coccio nello scenario globale: ecco perché; Il pallone con il metaverso intorno, ecco lo stadio dove il calcio muterà pelle; Ecco perché Trump ha preso di mira la Cina. E cosa può cambiare ora. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La partita del Sud Globale. Ecco come cambiano gli equilibri mondiali - Con l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche e la frammentazione dell’ordine globale tradizionalmente guidato dall’Occidente, un nuovo fronte si sta affermando con forza sullo scenario internazion ... 🔗formiche.net