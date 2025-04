Andrea Miceli ha portato in salvo la fidanzata prima di morire a Monreale il gesto di uno dei ragazzi uccisi

gesto eroico di Andrea Miceli, uno dei tre ragazzi uccisi nella rissa con colpi di pistola a Monreale Notizie.virgilio.it - Andrea Miceli ha portato in salvo la fidanzata prima di morire a Monreale, il gesto di uno dei ragazzi uccisi Leggi su Notizie.virgilio.it Ileroico di, uno dei trenella rissa con colpi di pistola a

Sparatoria Monreale, Andrea Miceli aveva messo al sicuro la fidanzata. Il comune ha annullato la festa patronale - Mentre proseguono le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Palermo, sulla sparatoria di ieri notte a Monreale con tre vittime e due feriti tra cui un sedicenne, alcuni testimoni raccontano all’Ansa che Andrea Miceli sarebbe stato ucciso nel momento in cui stava raggiungendo a piedi il cugino Salvatore Turdo, anche lui assassinato. Il ragazzo, riferiscono le fonti, aveva poco prima messo al sicuro la fidanzata, chiudendola in auto e raccomandandole di non muoversi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sparatoria Monreale, il gesto da eroe di Andrea Miceli. Prima di morire mette in salvo la fidanzata - Nuovi dettagli emergono sulla tragica sparatoria nel cuore della notte a Monreale. Una delle vittime prima di essere colpito ha messo al riparo la fidanzata salvandole la vita ... 🔗msn.com

Sparatoria Monreale, Andrea Miceli salva la fidanzata e corre dal cugino Salvatore Turdo, poi i colpi: i giovani uccisi dal "commando" dallo Zen - Nella sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica 27 a Monreale (Palermo) sono morti tre giovani e altri due sono rimasti feriti. Prima di essere ucciso, il 26enne Andrea Miceli ha salvato.. 🔗msn.com

Sparatoria Monreale, il gesto eroico di Andrea Miceli che ha salvato la fidanzata prima di morire - La ragazza è stata invitata a chiudersi in auto mentre il giovane era tornato in piazza per aiutare il cugino, anche lui vittima della rissa ... 🔗lasicilia.it