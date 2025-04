Isola dei Famosi con Simona Ventura Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli | i concorrenti

Ventura torna a far parlare di sé con il suo rientro trionfale a L’Isola dei Famosi 2025. Al fianco della nuova conduttrice Veronica Gentili e dell’inviato Pierpaolo Pretelli, Super Simo vestirà i panni di opinionista. Una scelta che ha subito acceso il dibattito tra i fan: perché affidare alla Ventura un ruolo da opinionista e non da conduttrice? Nel frattempo, il cast ufficiale dei naufraghi si prepara a salpare verso l’Honduras, mentre si rincorrono rumors e indiscrezioni sulle ultime novità.Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli: due volti nuovi al timoneLa scelta di puntare su Veronica Gentili come conduttrice e su Pierpaolo Pretelli come inviato rappresenta una svolta per il reality di Canale 5. Gentili, nota per il suo stile impeccabile a Le Iene, debutterà così nel mondo dei reality show, mentre Pretelli porterà in Honduras il suo entusiasmo e la sua simpatia. Anticipazionitv.it - Isola dei Famosi con Simona Ventura, Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli: i concorrenti Leggi su Anticipazionitv.it imonatorna a far parlare di sé con il suo rientro trionfale a L’dei2025. Al fianco della nuova conduttricee dell’inviato, Super Simo vestirà i panni di opinionista. Una scelta che ha subito acceso il dibattito tra i fan: perché affidare allaun ruolo da opinionista e non da conduttrice? Nel frattempo, il cast ufficiale dei naufraghi si prepara a salpare verso l’Honduras, mentre si rincorrono rumors e indiscrezioni sulle ultime novità.: due volti nuovi al timoneLa scelta di puntare sucome conduttrice e sucome inviato rappresenta una svolta per il reality di Canale 5., nota per il suo stile impeccabile a Le Iene, debutterà così nel mondo dei reality show, mentreporterà in Honduras il suo entusiasmo e la sua simpatia.

