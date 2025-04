Jurassic World - La rinascita Alexandre Desplat preoccupato | Spero di non mettere in imbarazzo il franchise

Alexandre Desplat ha preso il posto di Michael Giacchino nella saga di Jurassic World, dopo che quest'ultimo aveva lavorato ai primi tre film del franchise. Nonostante la grande esperienza, Desplat sente la grande pressione di dover colpire un'istituzione di Hollywood come Steven Spielberg, regista dei primi due Jurassic Park e produttore della saga. Il timore di Alexandre Desplat con il nuovo Jurassic World "Spero che quando ascolterà la colonna sonora sarà felice e che non metterò in imbarazzo il franchise con ciò che ho scritto" ha dichiarato Alexandre Desplat a Entertainment Weekly "Le ali di John Williams stanno volando sopra . Movieplayer.it - Jurassic World - La rinascita, Alexandre Desplat preoccupato: "Spero di non mettere in imbarazzo il franchise" Leggi su Movieplayer.it Il compositore francese premio Oscar ha confessato di avere il timore di deludere Spielberg con la sua colonna sonora per il film.ha preso il posto di Michael Giacchino nella saga di, dopo che quest'ultimo aveva lavorato ai primi tre film del. Nonostante la grande esperienza,sente la grande pressione di dover colpire un'istituzione di Hollywood come Steven Spielberg, regista dei primi duePark e produttore della saga. Il timore dicon il nuovoche quando ascolterà la colonna sonora sarà felice e che non metterò inilcon ciò che ho scritto" ha dichiaratoa Entertainment Weekly "Le ali di John Williams stanno volando sopra .

