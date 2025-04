Polizia trova due sacchi pieni di droga in un' area abbandonata di via Pistone sequestrati 12 chili di marijuana

trovamento di 12 chili di marijuana, recuperati dagli agenti della Polizia all'interno di due grossi sacchi lasciati in un'area abbandonata di un edificio del centro storico. L'intervento dei poliziotti della squadra volanti della. Cataniatoday.it - Polizia trova due sacchi pieni di droga in un'area abbandonata di via Pistone, sequestrati 12 chili di marijuana Leggi su Cataniatoday.it Una segnalazione per furto a Catania si è trasformata nel rimento di 12di, recuperati dagli agenti dellaall'interno di due grossilasciati in un'di un edificio del centro storico. L'intervento dei poliziotti della squadra volanti della.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La polizia trova oltre due chili di droga ed una pistola in un garage di Librino - Gli agenti della questura di Catania hanno posto sotto sequestro oltre due chili di droga ed una pistola durante un controllo eseguito dalle volanti e dalla squadra cinofili in viale Grimaldi, a Librino. Passando in rassegna i sotterranei di un condominio, i cani antidroga Maui e Ares hanno... 🔗cataniatoday.it

Ladro non si accorge delle videocamere, dopo il furto trova la polizia alla porta: 31enne arrestato a Trento - Un georgiano di 31 anni è stato arrestato a Trento per furto in abitazione, colto in flagrante grazie alle telecamere di sorveglianza. 🔗notizie.virgilio.it

Polizia di Stato: altri due provvedimenti amministrativi nei confronti di persone pericolose - Arezzo, 16 aprile 2025 – La Divisione Anticrimine della Questura di Arezzo, ha adottato altre due misure di prevenzione personali nei confronti di altrettante donne ritenute socialmente pericolose, in considerazione di due distinti eventi che hanno evidenziato dei comportamenti critici per la sicurezza, la tranquillità e l’incolumità pubblica e privata. Nel primo episodio, una donna dimorante nel Comune di Roma, si è resa responsabile di furto aggravato ai danni di una profumeria di un centro commerciale della città. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Polizia trova due sacchi pieni di droga in un'area abbandonata di via Pistone, sequestrati 12 chili di marijuana; Meano, la polizia locale trova sacchi neri pieni di rifiuti: pannolini e pezzi di bicicletta smontati abbandonati nel bosco; Due turisti di 72 e 66 anni gettano tre sacchi d'immondizia in un torrente: colti sul fatto dalla polizia, rischiano sino a 10mila euro di multa; Sequestro di stupefacenti a Palermo: la Polizia trova oltre un chilo di droga in appartamento. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Due sacchi di droga nascosti in pieno centro a Catania: sequestrati 12 kg di marijuana - Lo stupefacente è stato trovato in un edificio di via Psitone, dietro un ammasso di materiale da imballaggio ... 🔗gazzettadelsud.it

Donna fermata in auto a Arezzo con a bordo la figlia minore, polizia trova nel mezzo un sacco di merce rubata - Due donne sono state sanzionate dalla Polizia di Stato di Arezzo per comportamenti considerati socialmente pericolosi. Le misure di prevenzione sono state applicate nei loro confronti dal Questore di ... 🔗virgilio.it

Cane della Polizia locale trova 7 chili di marijuana a Milano - (ANSA) - MILANO, 14 APR - Gli agenti della Polizia locale di Milano durante dei controlli hanno trovato sette chili di marijuana nascosti in alcuni sacchi in un capanno tra attrezzi e cianfrusaglie in ... 🔗msn.com