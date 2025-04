Marc Marquez fuori gode Alex | clamoroso in MotoGp a Jerez

Marquez. Sì, ma "l'altro": la MotoGp continua a restare un affare di famiglia. Nel Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera Alex Marquez centra il primo trionfo in carriera in massima serie. Cade subito, invece, il fratello Marc Marquez, che aveva vinto la Sprint race di sabato. Il pilota della Ducati Team Gresini trionfa in rimonta, partendo dalla quarta posizione, sfruttando la caduta di Marc al terzo giro mentre i due stavano battagliando per il terzo posto. Sul podio di Jerez, alle spalle di Marquez Jr., si piazzano un redivivo Fabio Quartararo su Yamaha e l'italiano Francesco Pecco Bagnaia sulla prima Ducati ufficiale. Sul circuito di Angel Nieto, l'otto volte iridato Marc ha perso l'anteriore alla curva sette, scivolando sull'asfalto. Lo spagnolo è immediatamente rientrato in pista in ultima posizione: la remuntada non è bastata.

Marc Marquez si prende il Gp Argentina, Pecco Bagnaia fuori dal podio: solo quarto - Poker Marquez. Con Marc in sella alla sua Ducati ufficiale che si lascia ancora una volta dietro Alex con la moto del Team Gresini. La MotoGp quest'anno è una vicenda di famiglia, con due Sprint e due gare che hanno visto i fratelli spagnoli sempre nelle prime due posizioni, e nello stesso ordine. Marc è così a punteggio pieno nella classifica mondiale, dopo avere vinto anche in Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo.

MotoGp, Bagnaia fuori dal podio nel Gran Premio d'Argentina: vince Marc Marquez, davanti al fratello Alex - Niente champagne per Pecco Bagnaia nel Gran Premio d'Argentina. Oggi, domenica 16 marzo, il chivassese della Ducati si è dovuto accontentare della quarta posizione, restando fuori dal podio nella gara sui 25 giri sul tracciato di Rio Hondo. Il numero 63, terzo nella mini-gara di ieri sabato 15...

Ordine d'arrivo MotoGP, GP USA 2025: vittoria di Bagnaia! Fuori Marc Marquez, Di Giannantonio sul podio - Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 30 marzo, il fine settimana del GP degli USA, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 20 giri del circuito di Austin, valida per la terza tappa stagionale del calendario di MotoGP. La caduta odierna dello spagnolo Marc Marquez, spalanca le porte alla vittoria di Francesco Bagnaia, che precede l'altro fratello Marquez, Alex, secondo a 2.

