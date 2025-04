Pagelle Inter Roma i voti ai protagonisti del match

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Pagelle Inter Roma: Inter (3-5-2): Sommer 6;

Inter-Roma 0-1, pagelle: Soulé consegna lo scudetto nelle mani di Conte, terza sconfitta di fila per Inzaghi - Serie A 2024/25, 34esima giornata: la Roma sbanca San Siro e manda ko l'Inter con la rete di Soulè. Il Napoli stasera può tentare il sorpasso in vetta ... 🔗sport.virgilio.it

L’Inter crolla ancora, a San Siro è Soulé a trascinare la Roma verso il sogno Champions: le pagelle - Ora rischia di sfumare anche il secondo obiettivo di questo emozionante finale di stagione per l'Inter che puntava al triplete. 🔗sportface.it