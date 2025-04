Inter e Napoli corsa a due per la lotta Scudetto | il calendario a confronto

Inter e il Napoli escono dalla 33esima con gli umori all`opposto. Da un lato gli Azzurri di Antonio Conte escono con una vittoria importantissima. Leggi su Calciomercato.com L`e ilescono dalla 33esima con gli umori all`opposto. Da un lato gli Azzurri di Antonio Conte escono con una vittoria importantissima.

Ne parlano su altre fonti

Vocalelli sullo scudetto: “Sarà una corsa a due tra Inter e Napoli” - L’opinione del giornalista su Nazionale e campionato Nel corso della trasmissione radiofonica Bordocampo – II Tempo, in onda su Radio Capri, il giornalista Alessandro Vocalelli ha fatto il punto sulla Nazionale italiana e sulla lotta Scudetto. Se da un lato l’Italia mostra segnali di miglioramento, dall’altro manca ancora quel fuoriclasse in grado di fare la differenza. Sul campionato, invece, Vocalelli non ha dubbi: “Sarà una corsa a due tra Inter e Napoli”. 🔗terzotemponapoli.com

Napoli, Mauro sulla corsa scudetto: «Inter, Napoli e Atalanta sono incollate uno addosso all’altra. Conte? Ora può fidarsi di due giocatori…» - L’ex giocatore del Napoli Massimo Mauro ha parlato della della corsa scudetto tra Napoli, Inter e Atalanta. Le parole L’opinionista ed ex giocatore azzurro Massimo Mauro, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sfida di sabato tra Napoli ed Inter per la vetta della classifica e della corsa scudetto. A […] 🔗calcionews24.com

Inter e Napoli, corsa a due per la lotta Scudetto: calendario a confronto - L`Inter e il Napoli segnano il passo al termine della 30esima giornata di Serie A e, grazie alle vittorie - seppure sofferte - contro Udinese... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Duello Inter-Napoli per lo Scudetto. Calendario a confronto: chi sta meglio?; Napoli, il calendario è in discesa! Corsa a due con l’Inter: le prossime gare degli azzurri; Volata scudetto: cosa ci aspetta nelle ultime giornate; Inter e Napoli, cosa succede se arrivano a pari punti? Come funziona lo spareggio scudetto e chi giocherebbe i. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter e Napoli e la corsa scudetto: squadre, testa e calendario. Tutto quello che sappiamo - A prescindere dall’esito del duello lungo cinque giornate, la bontà delle stagioni di Inter e Napoli è indubbia: l’ambizione di Inzaghi, l’irrequietezza di Conte sono già da elogiare ... 🔗msn.com

Inter e Napoli a pari punti: cosa succede per lo Scudetto e dove si gioca lo spareggio - Inter e Napoli, il testa a testa per lo Scudetto prosegue. Ma cosa succede se concludono la Serie A 2024/25 a pari punti? La squadra di Simone ... 🔗msn.com

Corsa Scudetto, gli infortuni cambiano la strada del Napoli: Conte ritrova le due punte e spera nelle seconde linee - L'infortunio di Neres e gli acciacchi di Buongiorno non lasciano molte scelte al tecnico azzurro. Decisivo chi ha giocato meno ... 🔗msn.com