L’Inter è in crisi la Roma vince al Meazza e fa un favore al Napoli | terzo ko di fila per Inzaghi

Roma di vincere in casa dell'Inter che ora rischia di essere scavalcata dal Napoli in vetta alla classifica di Serie A. Leggi su Fanpage.it Un gol di Soulé ha permesso alladire in casa dell'Inter che ora rischia di essere scavalcata dalin vetta alla classifica di Serie A.

Crisi St, oggi l’incontro a Roma: l’incubo dei tagli e la concorrenza di Catania - Agrate Brianza, 10 aprile 2025 – Una settimana fa la rabbia per il rinvio, ora, alla vigilia dell’incontro con il governo e l’azienda, i timori. Oggi, Fim, Fiom e Uilm saranno al ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme ad Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti per addentrarsi dopo mesi di attesa nel piano industriale di St e soprattutto “per conoscere, finalmente, le ricadute della riorganizzazione, il programma di tagli annunciato a fine 2024 e le conseguenze che avrà sui siti italiani, Agrate in particolare”. 🔗ilgiorno.it

La Roma ribalta il Como: Ranieri vince ancora e vede l’Europa - Vittoria importante per la Roma, che va sotto con i lariani ma rimonta nella ripresa: quattro successi di fila per i giallorossi che salgono ancora in classifica Si allunga la serie positiva della Roma, che in campionato non perde ormai dalla gara di andata contro il Como, a dicembre. Al ritorno, proprio contro i lariani di Fabregas, va in scena un tempo di sofferenza, quindi la reazione e la rimonta nella ripresa: siamo al poker di vittorie consecutive, i giallorossi entrano di prepotenza in zona Europa e adesso ci credono. 🔗calciomercato.it

La Roma si ferma a Bilbao, l'Athletic vince 3-1 e va ai quarti - I giallorossi restano in 10 all'11° per l'espulsione di Hummels e i baschi ribaltano l'1-2 dell'andata BILBAO (SPAGNA) - La Roma lotta in 10 uomini al San Mamés, ma saluta l'Europa League agli ottavi di finale dopo quattro stagioni consecutive con almeno la semifinale in tasca. L'espulsione di Humme 🔗ilgiornaleditalia.it