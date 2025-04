Inter-Roma 0-1 il tabellino della partita della 34ª giornata di Serie A

Inter-Roma è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025.FINITO TUTTO – L'Inter non esiste più. Una squadra bollita, inesistente, che ha finito un ciclo mai iniziato e che non vincerà nulla. Una squadra che in quattro anni è riuscita a vincere solo un campionato senza avversari e che butta per l'ennesima volta la stagione a fine aprile, uguale identico a tre anni fa. Invece perde in casa con la Roma, terza sconfitta consecutiva senza segnare e senza creare mezza occasione, sull'ennesimo rimpallo multiplo a favorire Matias Soulé. Uno scandalo, di cui qualcuno dovrà rendere conto. E che non si pensi che adesso c'è il Barcellona per mettere a posto tutto, perché dopo aver buttato la stagione in sette giorni questo Barcellona a questa Inter ne fa quindici.

