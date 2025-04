Pagelle Inter-Roma 0-1 | decide un grande Soulé Koné è ovunque

Inter e Roma, valido per la 34ª giornata di Serie A, calcio d'inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduce dalla vittoria Interna contro il Verona, mentre i nerazzurri dal pesante ko nel derby contro il Milan in Coppa Italia. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.9 minuti fa27 Aprile 2025 17:04 17:04Pagelle RomaSvilar 6,5: Sempre molto attento sia nelle uscite sia tra i pali. Si fa notare per un perfetto rilancio su Pellegrini che dimostra anche ottime caratteristiche con i piedi.Celik 6,5: Sulla destra è molto bravo a non farsi mai trovare impreparato, confermando la sua grande stagione.

