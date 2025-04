Centinaia di koala sono stati abbattuti in Australia

koala, che vivevano nel Parco Nazionale di Budj Bim, un'area protetta a circa trecento chilometri a ovest di Melbourne, in Australia, sono stati abbattuti. Poche settimane fa, alcuni elicotteri hanno sorvolato la zona; a bordo c'erano persone armate di fucili che hanno sparato ai mammiferi, uccidendoli. L'operazione, per quanto crudele, è stata autorizzata dal governo dello Stato di Victoria. Per l'esecutivo, infatti, quei koala sarebbero morti in ogni caso, di disidratazione, di fame o per le ferite riportate a seguito del terribile incendio che aveva devastato il parco lo scorso marzo. Le fiamme hanno bruciato tantissimi alberi di eucalipto, essenziali per questi animali, sia come habitat naturale che come fonte di nutrimento. La governatrice Jacinta Allan ha spiegato come quasi tutti fossero «gravemente feriti e in grande sofferenza».

Perché centinaia di koala sono stati uccisi nelle scorse ore in Australia? - Un'ondata di indignazione ha attraversato l'Australia dopo che le autorità dello Stato di Victoria hanno ordinato l'abbattimento di centinaia di koala nel parco nazionale di Budj Bim. Le immagini di elicotteri che sorvolano le foreste con cecchini a bordo, incaricati di sparare agli animali direttamente sugli alberi, hanno suscitato proteste da parte di gruppi animalisti e cittadini. A farne le spese sono stati soprattutto i cuccioli, rimasti senza madre e destinati a morire di stenti.

