Calciomercato.it - Soule inguaia Inzaghi, altro ko per l’Inter. La perla di Mandragora decide il derby contro l’Empoli

Nerazzurri ancora sconfitti: la Roma vince a San Siro grazie all’argentino. Successo anche per la Fiorentina, che vince iltoscanoUna gara decisiva per le sorti del campionato e della qualificazione in Champions League. Una gara che si è chiusa con la terza sconfitta consecutiva da parte deltra Serie A e Coppa Italia. Tre partite perse, tutte senza segnare. Un ulteriore segnale di quello che per la squadra di Simoneè il momento di massima difficoltà.Inter-Roma,decisivo (LaPresse) – calciomercato.itUn ulteriore passo falso di cui può certamente approfittare il Napoli, che ospiterà il Torino. Are la sfida di San Siro, infatti, è Matias, che nel primo tempo trova il destro vincente dopo un rimpallo in area di rigore. La rete dell’argentino è decisiva per le sorti del match e potrebbe esserlo anche nella corsa al campionato e alla Champions League.