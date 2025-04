Va alla Fiorentina il derby con l’Empoli | super gol Mandragora

Fiorentina-Empoli è terminato con il punteggio di 2-1. Il derby toscano importante sia per la lotta Europa che per quella per non retrocedere. Grande gol di Mandragora. Ancora tutto aperto sia per quanto riguarda la Champions League che la salvezza.VITTORIA VIOLA – Al Franchi va in scena il derby tra Fiorentina ed Empoli. Si lotta per l’Europa e per non retrocedere, con la formazione di Roberto D’Aversa reduce dalla sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia. La Viola giovedì se la vedrà con il Real Betis nella semifinale di andata di Conference League. Il primo tempo della squadra di Palladino è dirompente, tant’è che dopo sette minuti va in gol con Yacine Adli, preferito a Fagioli. Il centrocampista francese ex Milan è in grande spolvero e al 25? sigla l’assist per il fantastico gol di Rolando Mandragora. Inter-news.it - Va alla Fiorentina il derby con l’Empoli: super gol Mandragora Leggi su Inter-news.it -Empoli è terminato con il punteggio di 2-1. Iltoscano importante sia per la lotta Europa che per quella per non retrocedere. Grande gol di. Ancora tutto aperto sia per quanto riguarda la Champions League che la salvezza.VITTORIA VIOLA – Al Franchi va in scena iltraed Empoli. Si lotta per l’Europa e per non retrocedere, con la formazione di Roberto D’Aversa reduce dsconfitta contro il Bologna in Coppa Italia. La Viola giovedì se la vedrà con il Real Betis nella semifinale di andata di Conference League. Il primo tempo della squadra di Pdino è dirompente, tant’è che dopo sette minuti va in gol con Yacine Adli, preferito a Fagioli. Il centrocampista francese ex Milan è in grande spolvero e al 25? sigla l’assist per il fantastico gol di Rolando

