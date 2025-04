Roma Ranieri e il futuro | "Ho già riconsegnato il tesserino Mi mancherà la partita? Andrò ai giardinetti"

Roma non si ferma più, 18esimo risultato utile consecutivo per i giallorossi che grazie alla rete di Matias Soulè battono l`Inter a San. Leggi su Calciomercato.com Lanon si ferma più, 18esimo risultato utile consecutivo per i giallorossi che grazie alla rete di Matias Soulè battono l`Inter a San.

Burdisso ieri all’Olimpico, futuro nella Roma? Con Ranieri sfiorò lo scudetto - La vittoria maturata all’Olimpico, l’ennesima, nella gara di ritorno del play-off di Europa League porta con se tanti temi: dal fondamentale passaggio del turno che spalanca le porte degli ottavi di finale, contro Lazio o Athletic Bilbao, ad una prestazione convincente ma con errori da limare, fino ad un Dybala sempre più leader e alla rivincita su un Porto che aveva sempre buttato fuori la Roma negli scontri ad eliminazione diretta. 🔗sololaroma.it

Roma-Como, Ranieri tra presente e futuro: viene premiato e l’Olimpico lo acclama - Il tecnico giallorosso ha ricevuto un riconoscimento per questo periodo super con la Roma e intanto Ludi blinda Fabregas All’Olimpico c’è Roma-Como, tra due squadre che stanno vivendo stagioni diverse ma momenti molto simili. Si affrontano infatti le due squadre probabilmente più in forma di questo campionato, insieme all’Udinese. Da Como-Roma a Roma-Como, l’andata al Sinigaglia ha segnato uno spartiacque sia per Ranieri che per Fabregas (oggi squalificato). 🔗calciomercato.it

Roma, Ranieri su Hummels: «Sta a lui prendere la scelta sul futuro. Se ha ancora voglia di correre e sacrificarsi» - L’allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa del rinnovo del difensore tedesco. Le parole Il tecnico giallorosso Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Como. L’allenatore testaccino ha risposto anche a una domanda sull’impiego di Hummels. A seguire le sue parole. HUMMELS – «Io al ragazzo non chiedo del […] 🔗calcionews24.com

Roma, Hummels: “Ranieri è un leader naturale. Mio debutto? Il peggiore possibile” - Roma 27 aprile 2025 - Arrivato in estate con un curriculum da campione fatto e finito, la sua avventura con la Roma è stata ricca di alti e bassi, diventando però protagonista nel momento clou dell'an ... 🔗msn.com

Quante idee e nomi! Ma la Roma dipende dalla Coppa che sarà - Il futuro dei giallorossi è ancora un punto interrogativo. Per i l momento l’unica certezza è che Ranieri non sarà l’allenatore ... 🔗tuttosport.com