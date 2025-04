Trump crolla nei sondaggi politici | solo il 39% degli americani lo approva

Trump è ai minimi storici. Secondo i sondaggi a neanche 100 giorni dal suo insediamento, appena 4 americani su 10 approvano il suo operato, in calo rispetto ai mesi precedenti. Si tratta del dato più basso nei primi mesi di mandato di qualsiasi presidente. Leggi su Fanpage.it Il gradimento diè ai minimi storici. Secondo ia neanche 100 giorni dal suo insediamento, appena 4su 10no il suo operato, in calo rispetto ai mesi precedenti. Si tratta del dato più basso nei primi mesi di mandato di qualsiasi presidente.

