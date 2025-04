Inter ko con la Roma | lo scudetto è più lontano Cosa c’è dietro la crisi nerazzurra

Inter con la Roma cede il passo scudetto. Non che la pressione atletica sulle gambe nerazzurre possa essere banalizzata, ma bando ad alibi e giustificazioni. Il tricolore prende improvvisamente la via a sud verso il Vesuvio a svantaggio di una squadra, quella di Simone Inzaghi, che a metà ripresa ha il 75% del possesso palla contro la Roma, ma non riesce a rialzarsi da una crisi di risultati che arriva al terzo ko di fila, Coppa Italia annessa, una vittoria nelle ultime quattro di Serie A.Le risorse sono certamente in discesa a fine aprile, come per tutti, però c’è anche la narrazione di un match che nasce bene, ma nel solo primo tempo vede lo svantaggio di Soulé, il portentoso salvataggio di Carlos Augusto e due scellerate scelte in area di Cristante. Sport.quotidiano.net - Inter ko con la Roma: lo scudetto è più lontano. Cosa c’è dietro la crisi nerazzurra Leggi su Sport.quotidiano.net Milano, 27 aprile 2025 - Carenza mentale, più che fisica, e l’con lacede il passo. Non che la pressione atletica sulle gambe nerazzurre possa essere banalizzata, ma bando ad alibi e giustificazioni. Il tricolore prende improvvisamente la via a sud verso il Vesuvio a svantaggio di una squadra, quella di Simone Inzaghi, che a metà ripresa ha il 75% del possesso palla contro la, ma non riesce a rialzarsi da unadi risultati che arriva al terzo ko di fila, Coppa Italia annessa, una vittoria nelle ultime quattro di Serie A.Le risorse sono certamente in discesa a fine aprile, come per tutti, però c’è anche la narrazione di un match che nasce bene, ma nel solo primo tempo vede lo svantaggio di Soulé, il portentoso salvataggio di Carlos Augusto e due scellerate scelte in area di Cristante.

