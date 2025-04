Gol Soulé l’ex Juventus gela San Siro | sblocca così Inter-Roma nel primo tempo – VIDEO

Soulé, l’ex Juve sblocca così Inter-Roma nel primo tempo. L’attaccante argentino gela San Siro – VIDEOLa Roma è andata in vantaggio a San Siro grazie a Matias Soulé. l’ex Juve ha sbloccato il big match contro l’Inter nel primo tempo sfruttando una deviazione in area di rigore. La squadra di Ranieri è avanti in casa dei nerazzurri, questo il gol pesantissimo firmato dall’ex bianconero.?? GOAL: Soule?? Inter 0-1 Romapic.twitter.comcJThX9Gi3P— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 27, 2025Le immagini della rete di Soulé che potrebbe anche decidere questo campionato di Serie A. .com Juventusnews24.com - Gol Soulé, l’ex Juventus gela San Siro: sblocca così Inter-Roma nel primo tempo – VIDEO Leggi su Juventusnews24.com GolJuvenel. L’attaccante argentinoSanLaè andata in vantaggio a Sangrazie a MatiasJuve hato il big match contro l’nelsfruttando una deviazione in area di rigore. La squadra di Ranieri è avanti in casa dei nerazzurri, questo il gol pesantissimo firmato dalbianconero.?? GOAL: Soule??0-1pic.twitter.comcJThX9Gi3P— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 27, 2025Le immagini della rete diche potrebbe anche decidere questo campionato di Serie A. .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gol Soulè: magia su punizione dell’ex Juventus! La Roma va avanti così a Parma – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Gol Soulè: magia su punizione dell’ex Juventus! La Roma va avanti così a Parma grazie ad un capolavoro dell’argentino – VIDEO La Roma va in vantaggio al Tardini di Parma grazie ad un gol capolavoro che porta la firma di Matias Soulè al minuto 33 del corso del primo tempo della sfida delle 18. ?? GOAL: Matías Soulé?? Parma 0-1 Romapic.twitter.com/AblcA24qM2— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 16, 2025 L’ex giocatore della Juventus, che in estate ha lasciato la Vecchia Signora a titolo definitivo dopo un’annata in prestito al Frosinone, sta decidendo con questo ... 🔗juventusnews24.com

Serie A femminile, Juventus Women-Fiorentina 0-2. Gol e highlights - Seconda sconfitta stagionale in campionato per la Juventus Women, che cade in casa contro la Fiorentina con il punteggio di 0-2 nella terza gara della Poule Scudetto. Le viola colpiscono con una doppietta di Boquete e mettono in difficoltà le bianconere, che non riescono a trovare il gol... 🔗torinotoday.it

Serie A, Ruggito Juventus: è suo il derby d’Italia. Decisivo il gol di Conceicao - La Serie A poteva vedere un cambio al comando della classifica, ma l'Inter non sfrutta l'occasione e viene battuta dalla Juventus. Decisivo Conceicao L'articolo Serie A, Ruggito Juventus: è suo il derby d’Italia. Decisivo il gol di Conceicao proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it