Al Bano e Loredana Lecciso a Domenica In | Perché non ci siamo mai sposati

Bano è stato uno dei protagonisti dell’ultima puntata di Domenica In, sin dal blocco dedicato a Papa Francesco, in cui ha deliziato il pubblico con la sua voce intonando l’Ave Maria. Poi è stata la volta di un momento più unico che raro: un’intervista di coppia con la compagna Loredana Lecciso. Insieme da ben 25 anni, i due hanno rievocato i momenti più belli della loro vita insieme, tornando sul “tasto dolente” del matrimonio. “Dolente” non per loro ma per gli altri, s’intende.Perché Al Bano e Loredana Lecciso non si sono mai sposatiUna domanda che avranno sentito mille volte nel corso di questi 25 anni insieme: “Perché non vi siete sposati?”, ha chiesto la padrona di casa, Mara Venier. E loro, con grande serenità, hanno dato la risposta più bella che potessero dare: “Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero, non ci sono quelle carte e quei vincoli burocratici. Dilei.it - Al Bano e Loredana Lecciso a Domenica In: “Perché non ci siamo mai sposati” Leggi su Dilei.it Alè stato uno dei protagonisti dell’ultima puntata diIn, sin dal blocco dedicato a Papa Francesco, in cui ha deliziato il pubblico con la sua voce intonando l’Ave Maria. Poi è stata la volta di un momento più unico che raro: un’intervista di coppia con la compagna. Insieme da ben 25 anni, i due hanno rievocato i momenti più belli della loro vita insieme, tornando sul “tasto dolente” del matrimonio. “Dolente” non per loro ma per gli altri, s’intende.Alnon si sono maiUna domanda che avranno sentito mille volte nel corso di questi 25 anni insieme: “non vi siete?”, ha chiesto la padrona di casa, Mara Venier. E loro, con grande serenità, hanno dato la risposta più bella che potessero dare: “Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero, non ci sono quelle carte e quei vincoli burocratici.

Approfondimenti da altre fonti

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso a ‘Domenica In’ - ROMA – Domenica 27 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 33^ puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Giorgio Panariello sarà ospite in studio per raccontare alcuni episodi divertenti della sua carriera e presentare il suo nuovo spettacolo teatrale ‘E se domani’, che lo vedrà impegnato in tour in tutta Italia. 🔗lopinionista.it

Chi è Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso in gara a The Couple - Chi è Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: età, anni, fidanzato, padre, madre, canzoni, lavoro, Instagram Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e sarà in gara nel nuovo reality di Canale 5, The Couple. Anche Jasmine è una cantante e ha realizzato con suo papà Albano un brano di successo dal titolo Nessuno mai, insieme a Clementino. Classe 2001, è nata a Cellino San Marco, e ha un fratello più piccolo, Al Bano Junior, detto Bido. 🔗tpi.it

Loredana Lecciso, aggressione choc sull’autobus: cos’è successo alla compagna di Al Bano - Personaggi Tv. Momenti di vero terrore per Loredana Lecciso, che ha rivelato di essere stata vittima di un tentato furto mentre si trovava su un autobus a Milano, città in cui si era recata per far visita ai figli. La compagna di Al Bano ha raccontato l’episodio che risale a qualche settimana fa. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, il retroscena sull’addio di Shaila e Lorenzo: cosa si scopre Leggi anche: Helena Prestes e la svolta dopo il “Grande Fratello”: Zeudi, Chiara e Alfonso vengono smentiti Loredana Lecciso aggredita a Milano In un’intervista ad ... 🔗tvzap.it

Su questo argomento da altre fonti

Al Bano e Loredana Lecciso a Domenica In. Le parole di lei: «Lui punto di riferimento per me e i miei figli»; Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso a Domenica In; Al Bano e Loredana Lecciso a Domenica In, il racconto del loro amore: il primo incontro, le crisi di coppia e; Al Bano e Loredana Lecciso a Domenica In: “Perché non ci siamo mai sposati”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Al Bano e Loredana Lecciso a Domenica In, il racconto del loro amore: il primo incontro, le crisi di coppia e il matrimonio (mai arrivato) - Al Bano e Loredana Lecciso oggi, domenica 27 aprile, tra gli ospiti di Domenica In insieme per un’intervista a tutto tondo, dalla loro storia d’amore che dura ... 🔗msn.com

Domenica In, gli ospiti del 27 aprile: Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso - Gli ospiti della puntata di Domenica In del 27 aprile, da Al Bano Carrisi a Loredana Lecciso: le anticipazioni di oggi. 🔗gazzetta.it

Domenica In, gli ospiti di oggi (27 aprile) di Mara Venier: da Pino Insegno ad Al Bano con Loredana Lecciso - Oggi, domenica 27 aprile, alle 14 su Rai 1, va in onda alle 14 un nuovo appuntamento con Domenica In. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti ... 🔗msn.com