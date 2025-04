Michelle Pfeiffer ricorda gli esordi in uno spot per la Ford | Ero in spiaggia a congelarmi il sedere

Michelle Pfeiffer è stata celebrata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles durante il TCM Classic Film Festival. L'attrice ha lasciato le impronte di mani e piedi e ha tenuto un discorso per l'occasione. Pfeiffer ha ricordato con grande emozione il suo esordio come attrice, quando recitò in uno spot pubblicitario per un camion della Ford. Un'esperienza intensa, che l'attrice ha raccontato al pubblico. "Il mio capo mi diede un giorno libero dal lavoro alla cassa del supermercato Vons" ha spiegato l'attrice, che all'epoca aveva frequentato un corso di recitazione.

