LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens 1-6 WTA Madrid 2025 in DIRETTA | azzurre non pervenute nel 1 set

DIRETTA LIVESECONDA30-40 Doppio fallo (2°), se ci seguite dall'inizio sapete che ce lo aspettavamo!Seconda30-30 Prima vincente.15-30 PROFONDAAAAAAAA la gittata di Paolini con il dritto! In rete il rovescio di Mertens.15-15 Risposta profonda con il rovescio di Errani.0-15 Testa bassa, fuori la risposta di dritto di Paolini. Che giornataccia fin qui per lei.ErraniPaolini-KudermetovaMertens 1-6! Senza storia il primo parziale, peraltro parziale aperto di 0-8!0-40 Circa un metro fuori il dritto in palleggio di Jasmine.0-30 Ancora un dritto vincente di Mertens.0-15 Sulla riga il lob di dritto di Kudermetova. On fire.1-5 A zero la russa.40-0 Dritto vincente Kudermetova.30-0 Scambio lungo in cui viene coinvolta Kudermetova da fondo, poi alla fine sbaglia di rovescio Errani però.

