Inter-Roma 0-1 pagelle e interviste | Ranieri sorride decide un grande Soulé

Inter e Roma, valido per la 34ª giornata di Serie A, calcio d’inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduce dalla vittoria Interna contro il Verona, mentre i nerazzurri dal pesante ko nel derby contro il Milan in Coppa Italia. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.12 minuti fa27 Aprile 2025 17:13 17:13Ranieri: “Dedichiamo la vittoria ai tifosi”Queste le parole di Ranieri ai microfoni di DAZN: “Dedichiamo questa vittoria ai nostri tifosi, ci tenevamo tantissimo a renderli orgogliosi di noi. Siamo venuti qui con la voglia di vincere, poi se gli episodi ci avessero condannato saremmo usciti a testa alta. Sololaroma.it - Inter-Roma 0-1, pagelle e interviste: Ranieri sorride, decide un grande Soulé Leggi su Sololaroma.it A San Siro va in scena il big match tra, valido per la 34ª giornata di Serie A, calcio d’inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduce dalla vittoriana contro il Verona, mentre i nerazzurri dal pesante ko nel derby contro il Milan in Coppa Italia. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudiochiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.12 minuti fa27 Aprile 2025 17:13 17:13: “Dedichiamo la vittoria ai tifosi”Queste le parole diai microfoni di DAZN: “Dedichiamo questa vittoria ai nostri tifosi, ci tenevamo tantissimo a renderli orgogliosi di noi. Siamo venuti qui con la voglia di vincere, poi se gli episodi ci avessero condannato saremmo usciti a testa alta.

