Le pagine del Vangelo sul feretro di Papa Francesco sfogliate dal vento durante i funerali

pagine del Vangelo sul feretro di Papa Francesco sfogliate dal vento durante i funerali. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

L'addio a Papa Francesco in un'immagine simbolo: durante la benedizione della bara, il vento apre il Vangelo sopra il suo feretro - (askanews) – Il decano del Collegio cardinalizio, cardinal Giovanni Battista Re, ha incensato e benedetto con l’acqua santa la bara di legno di Papa Francesco, mentre le campane di San Pietro rintoccavano a lutto e il vento scompigliava le pagine del Vangelo posto sopra il feretro. Stories of a Generation con Papa Francesco guarda le foto ... 🔗iodonna.it

