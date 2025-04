Oggi Avellino sorride sogna canta | è il giorno della festa

Contro il Team Altamura, la squadra di Raffaele Biancolino scenderà in campo con l'obiettivo di eguagliare il record delle undici vittorie consecutive. Un risultato che profuma di storia, di battaglie vinte, di strade percorse sotto il sole cocente e nella tempesta.

