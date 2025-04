Ranieri | Roma è venuta a San Siro per vincere Futuro? Non cambio idea

Ranieri si è pronunciato al termine di Inter-Roma, sfida vinta dai giallorossi con il punteggio di 1-0. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Claudio Ranieri ha così parlato a DAZN nel post-partita di Inter-Roma: «Questa vittoria la dedichiamo ai nostri tifosi, oggi assenti. Siamo venuti qui con la voglia di vincere, per giocarcela alla pari. Io credo che la prima mezz’ora sia stata davvero molto bella, poi dopo loro sono stati bravi a prendere le misure. Noi abbiamo, dal nostro canto, lavorato per arginare tutto ciò che loro intendevano costruire. Come a Udine, abbiamo deciso di proporre il 3-5-2: ho detto ai miei ragazzi di ripercorrere questa partita, i calciatori sono stati molto bravi». Ranieri sul Futuro alla RomaLO SCENARIO – Ranieri ha poi proseguito: «Sono contento veramente per i tifosi e i calciatori. Inter-news.it - Ranieri: «Roma è venuta a San Siro per vincere. Futuro? Non cambio idea» Leggi su Inter-news.it Claudiosi è pronunciato al termine di Inter-, sfida vinta dai giallorossi con il punteggio di 1-0. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Claudioha così parlato a DAZN nel post-partita di Inter-: «Questa vittoria la dedichiamo ai nostri tifosi, oggi assenti. Siamo venuti qui con la voglia di, per giocarcela alla pari. Io credo che la prima mezz’ora sia stata davvero molto bella, poi dopo loro sono stati bravi a prendere le misure. Noi abbiamo, dal nostro canto, lavorato per arginare tutto ciò che loro intendevano costruire. Come a Udine, abbiamo deciso di proporre il 3-5-2: ho detto ai miei ragazzi di ripercorrere questa partita, i calciatori sono stati molto bravi».sulallaLO SCENARIO –ha poi proseguito: «Sono contento veramente per i tifosi e i calciatori.

Su altri siti se ne discute

Venezia Roma, Ranieri commenta il successo: «Anche l’Inter è venuta qui a vincere 1-0…» - di Marco BlasiVenezia Roma, Ranieri commenta il successo: «Anche l’Inter è venuta qui a vincere 1-0…» Le parole del tecnico giallorosso dopo la vittoria Vittoria di misura per la Roma di Ranieri, che grazie ad un calcio di rigore di Paulo Dybala, vince sul campo del Venezia e porta a casa tre punti importantissimi per risalire la classifica. In conferenza stampa, il tecnico dei giallorossi, ha commentato cosi il successo, parlando anche della prestazione al Penzo dell’Inter di Inzaghi. 🔗internews24.com

Inter Roma, Ranieri sfida Inzaghi: il tecnico giallorosso cerca la resa dei conti alla sua ultima a San Siro - di RedazioneInter Roma, Ranieri sfida Inzaghi: il tecnico giallorosso cerca la resa dei conti alla sua ultima a San Siro. Un cerchio che si chiude Inter Roma di domani sarà anche Inzaghi contro Ranieri. Il tecnico giallorosso, con un passato anche sulla panchina nerazzurra, sarà alla sua ultima partita a San Siro (dato che ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da allenatore). Tuttosport si è soffermata su alcune rivincite che vorrebbe prendersi l’allenatore della squadra romana. 🔗internews24.com

Omaggio della Roma al Papa: a San Pietro presenti Ranieri, Ghisolfi e i calciatori - Questa mattina una delegazione dell'AS Roma si è recata in Vaticano per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, scomparso lunedì mattina alle 7.35. Tra i tanti fedeli che da ieri sono in coda a San Pietro per l'ultimo saluto al Pontefice c'è stato anche un gruppo giallorosso, che ha visto la presenza di dirigenti, staff tecnico e calciatori della prima squadra. A rappresentare la società di Trigoria c'erano l'allenatore Claudio Ranieri, il direttore sportivo Florent Ghisolfi, il team manager Simone Ricchio, oltre a Maurizio Lombardo, Gianni Castaldi, Vito Scala e Carlo Feliziani. 🔗iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Athletic Bilbao-Roma, ottavi Europa League: Hummels espulso all'11', giallorossi eliminati; Cinema: svelato “Diamanti” di Ozpetek. Il regista: “mondo femminile colonna portante della vita. Film dedicato a Melato, Lisi e Vitti”; L’addio al calcio di Claudio Ranieri, signore della panchina; Inter-Roma 0-1 | Soulé fa sognare Ranieri a San Siro Conte può scavalcare Inzaghi in vetta alla classifica. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ranieri: «Roma è venuta a San Siro per vincere. Futuro? Non cambio idea!» - Claudio Ranieri si è pronunciato al termine di Inter-Roma, sfida vinta dai giallorossi con il punteggio di 1-0. Di seguito il suo commento. LE - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Roma, Ranieri e il futuro: "Ho già riconsegnato il tesserino. Mi mancherà la partita? Andrò ai giardinetti" - La Roma non si ferma più, 18esimo risultato utile consecutivo per i giallorossi che grazie alla rete di Matias Soulè battono l`Inter a San Siro e tengono viva. 🔗calciomercato.com

Roma, Ranieri saluta San Siro: ultima recita alla Scala del Calcio - Oggi pomeriggio, alle ore 15, la sfida contro l'Inter avrà un valore speciale: l'ultima recita di Ranieri alla scala del calcio ... 🔗gonfialarete.com