Cardinali elettori ecco chi sceglierà il successore di papa Francesco

La geografia di chi sceglierà il Papa, ecco i favoriti: 135 cardinali con diritto voto. Il collegio ridisegnato da Bergoglio - Sono 135 , al momento attuale, i cardinali con diritto di voto e che potranno entrare nel Conclave per scegliere il nuovo Papa: in bilico c'è solo la posizione del cardinale spagnolo Carlos Osoro Sierra , che compirà gli 80 anni il prossimo 16 maggio. E già da tempo circolano i nomi dei possibili 'papabili' , dal segretario di Stato Pietro Parolin all’ arcivescovo di Bologna Matteo M. Zuppi ,... 🔗feedpress.me

Quale Papa dopo Francesco? Ecco chi sono i cardinali in corsa - Roma, 22 aprile 2025- Quali e quanti sono i cardinali papabili? La corsa alla successione di Papa Francesco non è ancora formalmente aperta ma i nomi dei candidati possibili al soglio pontificio, quelli che sulla carta sono più accreditati, sono almeno 15 secondo una lista pubblicata dalla Afp. La lista può non essere esaustiva, e tra questi ci sono nomi più caldi di altri, su tutti gli italiani Parolin, Zuppi e Pizzaballa, il filippino Tagle e il congolese Ambongo Besungu, ma da questi nomi si parte in vista del Conclave. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Il messinese Franco Montenegro tra i cardinali elettori del prossimo Conclave - Il cardinale messinese Franco Montenegro figura tra i 135 Cardinali Elettori chiamati a partecipare al prossimo Conclave nella solenne cornice della Cappella Sistina . In quanto membro del Collegio Cardinalizio e con età inferiore agli 80 anni , il prelato messinese prenderà parte all’elezione del successore di papa Francesco , contribuendo con la sua esperienza e il suo sguardo pastorale al... 🔗feedpress.me

