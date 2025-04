Sarei stato un padre meraviglioso Non sono mai venuti i figli non avendo avuto una famiglia regolare | la confessione di Giorgio Panariello

Giorgio Panariello, intervistato da Mara Venier a “Domenica In”, ha ripercorso i fatti salienti della sua vita e del suo percorso artistico. Il pensiero è andato alla sua famiglia: “Ho avuto tante mancanze colmate dai miei nonni che sono stati genitori fantastici. Mia nonna è morta prima del mio debutto televisivo, a Stasera mi butto. Non c’era, ma c’era. Anche oggi so che ci sono. Ho iniziato facendo le sagre di paese e con i primi soldi, acquistai casa a Prato che ho ancora oggi. sono guascone, mi sono goduto la vita”.Panariello ha sempre avuto nel sangue l’arte dello spettacolo: “Da ragazzino, a scuola, io firmavo i quaderni, come se facessi le prove d’autografo. Mi intervistavo con la spazzola. Guardavo la tv, all’inizio volevo salire sul palco. Da grande ho cominciato a inseguire i miei miti, Sabani, Benigni. Ilfattoquotidiano.it - “Sarei stato un padre meraviglioso. Non sono mai venuti i figli, non avendo avuto una famiglia regolare”: la confessione di Giorgio Panariello Leggi su Ilfattoquotidiano.it , intervida Mara Venier a “Domenica In”, ha ripercorso i fatti salienti della sua vita e del suo percorso artistico. Il pensiero è andato alla sua: “Hotante mancanze colmate dai miei nonni chestati genitori fantastici. Mia nonna è morta prima del mio debutto televisivo, a Stasera mi butto. Non c’era, ma c’era. Anche oggi so che ci. Ho iniziato facendo le sagre di paese e con i primi soldi, acquistai casa a Prato che ho ancora oggi.guascone, migoduto la vita”.ha semprenel sangue l’arte dello spettacolo: “Da ragazzino, a scuola, io firmavo i quaderni, come se facessi le prove d’autografo. Mi intervistavo con la spazzola. Guardavo la tv, all’inizio volevo salire sul palco. Da grande ho cominciato a inseguire i miei miti, Sabani, Benigni.

Approfondimenti da altre fonti

Giorgio Panariello: “Cresciuto senza una famiglia, non ho avuto figli. Sarei stato un padre meraviglioso” - Giorgio Panariello si è raccontato in una lunga intervista nello studio di Mara Venier a Domenica In oggi. L'attore e personaggio televisivo ha ricordato il suo passato difficile che ha "esorcizzato con l'umorismo": "Se hai sofferto tanto, qualcosa ti rimane negli occhi per tutta la vita", le parole.Continua a leggere 🔗fanpage.it

"Ho visto mio padre uscire di casa con gli abiti insanguinati": ecco come è stato scoperto il femminicido - È una questione di istanti. Il figlio di Samia Kadim, minorenne, è fuori casa: dei tre figli della donna è l'unico che vive ancora con lei nell'appartamento di via Joppi, al civico 71. Oggi, giovedì 17 aprile, è il primo giorno di festa prima di Pasqua, le scuole sono chiuse e chissà dove... 🔗udinetoday.it

Giovanna Sannino: «Quando mio padre è stato arrestato, ho trattenuto il dolore. Il matrimonio? C'è già l'anello» - In tv il suo personaggio in Mare fuori attraversa un importante cambiamento. E qui ci racconta la vita che l’ha costretta a crescere in fretta e a gestire le onde anomale del destino a causa di un errore giudiziario 🔗vanityfair.it

Cosa riportano altre fonti

Giorgio Panariello: Cresciuto senza una famiglia, non ho avuto figli. Sarei stato un padre meraviglioso; Roma, condannato l’ex marito di Adriana Volpe per maltrattamenti e minacce; Domenica In di Mara Venier potrebbe chiudere: Allo studio un nuovo contenitore multitematico e affidato a più conduttori; Claudio Amendola: «Ho buttato via tanti soldi. Sono stato un bravo padre ma non sono un bravo nonno. Francesca. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giorgio Panariello: “Cresciuto senza una famiglia, non ho avuto figli. Sarei stato un padre meraviglioso” - Giorgio Panariello si è raccontato in una lunga intervista nello studio di Mara Venier a Domenica In oggi. L’attore e personaggio televisivo ha ricordato il suo passato difficile che ha “esorcizzato ... 🔗fanpage.it