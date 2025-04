Tracollo Inter anche la Roma passa a San Siro | 0-1 decide Soulè È crisi nerazzurra

Inter non sa più rialzarsi. Terza sconfitta di fila, seconda in campionato, per i nerazzurri fermati anche dalla Roma. E' bastato un gol in avvio di Matias Soulè per decidere la sfida di San Siro, con l'Inter che non è riuscita a trovare nemmeno il pari, mentre Ranieri, con il diciottesimi risultato utile, avvicina la Champions. Polemiche finali per un trattenuta di Ndicka su Bisseck, abbastanza netta: Fabbri contestato, ma ora il Napoli ha l'occasione per salire a più tre in caso di vittoria con il Torino. La squadra di Inzaghi è avvolta da una piena crisi e mercoledì c'è un Barcellona stellare. A fine partita la squadra sotto la curva.decide SoulèInzaghi sceglie Arnautovic come partner di Lautaro, in mezzo c’è Frattesi titolare al posto di Mkhitaryan, mentre nella Roma doppia punta con Shomurodov e Dovbyk schierati assieme nel 3-5-2 di Ranieri che prevede Pellegrini a rifinire e Soulè in fascia. Sport.quotidiano.net - Tracollo Inter, anche la Roma passa a San Siro: 0-1, decide Soulè. È crisi nerazzurra Leggi su Sport.quotidiano.net Milano, 27 aprile 2025 - L'non sa più rialzarsi. Terza sconfitta di fila, seconda in campionato, per i nerazzurri fermatidalla. E' bastato un gol in avvio di Matiasperre la sfida di San, con l'che non è riuscita a trovare nemmeno il pari, mentre Ranieri, con il diciottesimi risultato utile, avvicina la Champions. Polemiche finali per un trattenuta di Ndicka su Bisseck, abbastanza netta: Fabbri contestato, ma ora il Napoli ha l'occasione per salire a più tre in caso di vittoria con il Torino. La squadra di Inzaghi è avvolta da una pienae mercoledì c'è un Barcellona stellare. A fine partita la squadra sotto la curva.Inzaghi sceglie Arnautovic come partner di Lautaro, in mezzo c’è Frattesi titolare al posto di Mkhitaryan, mentre nelladoppia punta con Shomurodov e Dovbyk schierati assieme nel 3-5-2 di Ranieri che prevede Pellegrini a rifinire ein fascia.

