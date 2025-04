Fiorentina-Empoli 2-1 | i viola restano aggrappati all' Europa grazie ad Adli e a Mandragora

Fiorentina piega 2-1 l'Empoli e resta aggrappata con tutte le sue forze al treno che porta in Europa. I tre punti portano infatti i viola a quota 59 al pari di Juventus e Lazio, mentre la squadra di D'Aversa, che non vince da ben diciannove giornate, resta penultima in coabitazione con il Venezia a 34 punti. Le sue fortune quest'oggi la viola le ha costruite in una prima mezz'ora in cui, pur con tanti errori di pulizia tecnica, si è portata sul 2-0 grazie al gol di Adli al 7' e alla splendida rovesciata di Mandragora al 25' per poi amministrare il vantaggio in una ripresa in cui l'Empoli ha rialzato poderosamente la testa accorciando le distanze con la rete di Fazzini al 57'. Un 2-1 che ha dato speranze agli ospiti, i quali hanno continuato ad attaccare sfiorando a più riprese un pareggio che non è però mai arrivato.

