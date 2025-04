Comunali a Melito Porto Salvo esclusa la lista di Patrizia Crea | Chiesto riesame altrimenti ricorso

Patrizia Crea, candidata sindaca alle prossime Comunali di Melito Porto Salvo.Sostenuta dalla lista L'Onda del Riscatto contro l'avversario Tito Nastasi (Melito Bene Comune), Crea. Reggiotoday.it - Comunali, a Melito Porto Salvo esclusa la lista di Patrizia Crea: "Chiesto riesame, altrimenti ricorso" Leggi su Reggiotoday.it Ieri la felicità per l'avvio ufficiale della campagna elettorale, oggi la doccia fredda annunciata dalla stessa, candidata sindaca alle prossimedi.Sostenuta dallaL'Onda del Riscatto contro l'avversario Tito Nastasi (Bene Comune),

