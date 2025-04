Guinzate confermate come Nuno sceglie un adolescente per Wembley Clash

Forest è il pacchetto a sorpresa della Premier League questa campagna, con gli uomini di Nuno Espirito Santo che combattono City, Newcastle United, Chelsea e Aston Villa per la qualifica in Champions League.Stanno anche osservando un primo grande trofeo da quando hanno vinto la Coppa EFL nel 1990 e Nuno ha fatto una telefonata audace nella selezione della sua squadra per la loro più grande partita della stagione per quanto guardano per conquistare un posto nella finale contro Crystal Palace.Notizie del team forestale di NottinghamForest ha battuto il Tottenham 2-1 lunedì per rafforzare le speranze della Champions League, ma Nuno ha apportato due modifiche da quella parte.

Guinzate confermate mentre MBAppe inizia in panchina per Los Blancos - 2025-04-26 21:23:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Real Madrid tenterà di salvare almeno un trofeo da una stagione deludente con la vittoria sul Barcellona nella finale della Copa del Rey, ma non avranno Kylian Mbappe nel XI iniziale. L’attaccante della Francia è stato lasciato in panchina per lo spettacolo di Siviglia, Mbappe non è riuscito a riprendersi completamente da un infortunio alla caviglia che ha subito nel pareggio della Champions League di Madrid con l’Arsenal. 🔗justcalcio.com

Guinzate confermate per la semifinale della Coppa d’Inghilterra mentre Rashford manca - 2025-04-26 17:39:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Aston Villa e Crystal Palace si affrontano nella prima semifinale della Coppa d’Inghilterra sabato, con entrambi i club che desiderano porre fine alle lunghe attese per sollevare il famoso trofeo. Villa ha vinto la competizione per l’ultima volta nel 1957, mentre Palace non ha mai vinto un grande trofeo. 🔗justcalcio.com

Lega, Salvini confermato segretario per la terza volta: “Pronto a tornare al Viminale”, per Piantedosi ipotesi candidatura in Campania - confermate le anticipazioni del GdI - Matteo Salvini è stato confermato Segretario della Lega per la terza volta e dichiara di essere pronto a tornare al Viminale. Per il ministro Piantedosi l’ipotesi è la candidatura in Campania Matteo Salvini è stato riconfermato Segretario alla guida della Lega. Il Congresso federale del parti 🔗ilgiornaleditalia.it