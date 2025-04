Tentano di rubare cavi di rame fermati e arrestati dai carabinieri

carabinieri del paese e quelli di Lugagnano hanno arrestato tre uomini sorpresi a rubare cavi di rame in un edificio industriale non più operativo.Il. Ilpiacenza.it - Tentano di rubare cavi di rame, fermati e arrestati dai carabinieri Leggi su Ilpiacenza.it Tentano il colpo in un capannone dismesso, ma finiscono in manette. Mattinata movimentata quella del 26 aprile a Sariano di Gropparello, dove idel paese e quelli di Lugagnano hanno arrestato tre uomini sorpresi adiin un edificio industriale non più operativo.Il.

