Lino Banfi svela il messaggio vocale di Papa Francesco | ‘Pensavo fosse Massimo Lopez’

Lino Banfi ha raccontato il suo rapporto speciale con Papa Francesco, morto a 88 anni. L’attore ha condiviso con il pubblico un messaggio vocale che il Pontefice gli aveva inviato per il compleanno, un ricordo che aveva inizialmente deciso di custodire solo per sé.Il messaggio del Papa«Caro nonno del mondo, buon compleanno. Tu sei furbo, festeggi dall’8 all’11: 4 giorni di compleanno. Grazie per la tua testimonianza di gioia, il Signore ti benedica e ti faccia fare un buon compleanno. Io prego per te, tu fallo per me», si sente nell’audio mandato in onda. Banfi ha raccontato di aver pensato inizialmente che fosse uno scherzo, credendo che la voce fosse quella dell’imitatore Massimo Lopez, salvo poi avere la conferma chiamando il mittente. Notizieaudaci.it - Lino Banfi svela il messaggio vocale di Papa Francesco: ‘Pensavo fosse Massimo Lopez’ Leggi su Notizieaudaci.it Il comico ha parlato del suo rapporto speciale con il Santo Padre a Domenica InDurante la puntata di Domenica In del 27 aprile,ha raccontato il suo rapporto speciale con, morto a 88 anni. L’attore ha condiviso con il pubblico unche il Pontefice gli aveva inviato per il compleanno, un ricordo che aveva inizialmente deciso di custodire solo per sé.Ildel«Caro nonno del mondo, buon compleanno. Tu sei furbo, festeggi dall’8 all’11: 4 giorni di compleanno. Grazie per la tua testimonianza di gioia, il Signore ti benedica e ti faccia fare un buon compleanno. Io prego per te, tu fallo per me», si sente nell’audio mandato in onda.ha raccontato di aver pensato inizialmente cheuno scherzo, credendo che la vocequella dell’imitatoreLopez, salvo poi avere la conferma chiamando il mittente.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lino Banfi commosso a Domenica In, l’ultimo messaggio con la voce di Papa Francesco - Tutto il mondo si è stretto attorno a quella umile bara di legno al centro della maestosa Basilica di San Pietro. Un’immagine evocativa, che difficilmente dimenticheremo. Ma c’è chi, come Lino Banfi, con Papa Francesco ha condiviso molto di più. Un rapporto nato silenziosamente, poi trasformatosi in una vera amicizia e di cui l’attore è tornato a parlare nello studio di Domenica In. Ha fatto commuovere tutti il nonno d’Italia, specialmente quando ha consentito al pubblico e ai presenti di ascoltare un audio inedito che il Papa gli aveva inviato per il suo compleanno. 🔗dilei.it

Lunetta Savino sul ritorno in Un medico in famiglia: “È un desiderio di Lino Banfi, si vedrà” - Lunetta Savino si racconta in un'intervista. L'attrice parla dei suoi ruoli recenti, come quello nel film di Ferzan Ozpetek e nella fiction di Rai 1 Libera. Risponde, poi, a una domanda legata a un suo possibile ritorno in Un medico in famiglia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lino Banfi e la gioia per la pronipote: “Tanti alla mia età non se lo aspettano, l’arbitro per me non ha ancora fischiato” - Lino Banfi si racconta a Silvia Toffanin, raccontando la gioia per la nascita della pronipote Matilde Lucia, che le ricorda la moglie, morta nel 2023: "La nonna non ha fatto in tempo a conoscerla".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Starcasinò per il gioco sicuro. Tino: «La campagna con Lino Banfi è l’inizio di un percorso più ampio»; Il bisnonno Lino Banfi racconta la nascita della nipotina e svela il suo (bellissimo) secondo nome; Festa del papà, da Fabio Fazio alle lacrime di Sonia Bruganelli: i messaggi (tenerissimi) dei vip; StarCasinò lancia una campagna tv sul gioco responsabile. Il testimonial è Lino Banfi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, il messaggio vocale a Lino Banfi in occasione del compleanno: «Auguri, prega per me» - Lino Banfi, ospite a Domenica In, ha svelato un messaggio vocale mandato da Papa Francesco in occasione del compleanno dell'attore, il 9 luglio. Nel messaggio il Pontefice si riferisca a ... 🔗msn.com

Lino banfi ricorda papa francesco: un messaggio di compleanno e un legame speciale tra fratelli - Lino Banfi racconta il legame affettuoso e confidenziale con papa francesco, svelando un messaggio vocale di auguri che testimonia un rapporto personale e profondo tra i due. 🔗gaeta.it

Papa Francesco, il messaggio audio inedito per Lino Banfi: “Caro nonno del mondo”/ “Per il tuo compleanno…” - Papa Francesco e il pensiero speciale per Lino Banfi nel giorno del suo compleanno: “Dio ti benedica, grazie per la tua testimonianza di gioia…”. 🔗ilsussidiario.net