Inter ancora ko | Soulé sbanca San Siro 1-0 Roma Il Napoli può andare solo in testa alla classifica

Inter perde ancora, la Roma sbanca San Siro. I giallorossi di Claudio Ranieri si impongono per 1-0 nella 34esima giornata grazie al goal nel. Leggi su Calciomercato.com L`perde, laSan. I giallorossi di Claudio Ranieri si impongono per 1-0 nella 34esima giornata grazie al goal nel.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'Inter sbanca Monaco: Lautaro-Frattesi, 2-1 al Bayern - L`Inter sbanca l`Allianz Arena e si prende il primo round contro il Bayern Monaco. I nerazzurri di Simone Inzaghi vincono 2-1 contro i bavaresi... 🔗calciomercato.com

L’Inter Primavera sbanca Cremona. Decide De Pieri - Dopo una settimana complicata, l’Inter Primavera torna a sorridere. La squadra di Andrea Zanchetta reagisce con carattere e maturità, imponendosi in trasferta contro la Cremonese nonostante le assenze pesanti di Alexiou (infortunato), Berenbruch, Aidoo e Cocchi, tutti aggregati alla prima squadra di Simone Inzaghi. Decisivo il rigore trasformato con freddezza da Giacomo De Pieri, che apre le danze e basta per blindare i tre punti. 🔗ilnerazzurro.it

Inter, che frenata. Da "ingiocabili» al doppio ko. Inzaghi sprona la squadra per non restare a zero titoli - L’analisi della sconfitta è partita. Un day after che lo scorso anno è stato l’eccezione (quattro in tutta la stagione e sole due in campionato) e che negli ultimi dieci giorni l’Inter ha affrontato a Firenze e Torino. Quello al Franchi pesava per le proporzioni, allo Stadium è arrivata una caduta di misura e fa male tanto quanto. Per diversi motivi, che allarmano Inzaghi. Gli scontri diretti mostrano un trend negativo: vittoria contro l’Atalanta alla terza giornata, pareggi contro Napoli, Milan e Juventus, due sconfitte contro rossoneri e bianconeri e due match clou ancora da giocare contro ... 🔗sport.quotidiano.net