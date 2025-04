ITALIA – Grandinata recordo | autostrada bloccata e disagi

ITALIAne, causando significativi problemi alla circolazione stradale. Domenica 27 aprile, poco dopo le 15, una forte Grandinata ha trasformato le strade in veri e propri tappeti bianchi, creando criticità per gli automobilisti. L’allerta meteo gialla, proclamata dalla Protezione Civile, è stata in vigore dalle 14 alle 21, segnalando anche potenziali rischi idrogeologici e mettendo in allerta la popolazione locale. Le autorità hanno esortato i cittadini a seguire le indicazioni ufficiali per evitare incidenti e danni.Le aree centrali e occidentali del Paese sono state le più colpite, con la grandine che ha paralizzato il traffico automobilistico. Diverse regioni hanno registrato intense precipitazioni e allagamenti, mettendo a dura prova la viabilità. Leggi su Caffeinamagazine.it Una violenta ondata di maltempo ha investito diverse regionine, causando significativi problemi alla circolazione stradale. Domenica 27 aprile, poco dopo le 15, una forteha trasformato le strade in veri e propri tappeti bianchi, creando criticità per gli automobilisti. L’allerta meteo gialla, proclamata dalla Protezione Civile, è stata in vigore dalle 14 alle 21, segnalando anche potenziali rischi idrogeologici e mettendo in allerta la popolazione locale. Le autorità hanno esortato i cittadini a seguire le indicazioni ufficiali per evitare incidenti e danni.Le aree centrali e occidentali del Paese sono state le più colpite, con la grandine che ha paralizzato il traffico automobilistico. Diverse regioni hanno registrato intense precipitazioni e allagamenti, mettendo a dura prova la viabilità.

Cosa riportano altre fonti

Maltempo in tutta Italia: isola d’Elba allagata, forte grandinata a Milano - Una forte ondata di maltempo ha colpito il nord e centro Italia. La più colpita dal maltempo è l’isola D’Elba, che a seguito del nubifragio che ha colpito Portoferraio e altri comuni dell’isola, ha richiesto lo stato di emergenza. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani afferma che infatti “verrà a breve emanata un’ordinanza con la dichiarazione di emergenza e calamità naturale regionale e richiesta al governo di analogo provvedimento a livello nazionale”. 🔗metropolitanmagazine.it

Violenta grandinata in Italia, strade completamente imbiancate: danni pesanti - Una violenta grandinata si è abbattuta nelle scorse ore in alcune aree del Sud Italia, sorprendendo agricoltori e residenti. Le immagini diffuse online mostrano chicchi di grandine grandi come noci, che in pochi minuti hanno trasformato le campagne in un paesaggio invernale, con il suolo completamente coperto come da una coltre di neve. Il fenomeno ha colpito duramente le coltivazioni, lasciando dietro di sé danni ingenti. 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

