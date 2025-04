Torna la Nazionale Attori a Frosinone | tanti i volti noti e i campioni dello sport

dello scorso anno con oltre 15.000 spettatori presenti Torna la “Notte dei Leoni“, la partita di beneficenza organizzata dalla Nazionale Attori 1971 in favore di ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo e dall’Associazione Nuovi Orizzonti.L’appuntamento è fissato. Frosinonetoday.it - Torna la Nazionale Attori a Frosinone: tanti i volti noti e i campioni dello sport Leggi su Frosinonetoday.it Dopo il clamoroso successoscorso anno con oltre 15.000 spettatori presentila “Notte dei Leoni“, la partita di beneficenza organizzata dalla1971 in favore di ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo e dall’Associazione Nuovi Orizzonti.L’appuntamento è fissato.

Su altri siti se ne discute

Politano torna in Nazionale, tra i convocati di Spalletti anche Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori - Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le partite contro la Germania di Nagelsmann. Ritorna nell’Italia di Spalletti anche Politano, l’esterno del Napoli che nelle ultime uscire era rimasto a casa. Da Napoli arrivano anche Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori. Oltre ai soliti noti come Barella, Tonali, Kean, Retegui Bastoni, Spalletti ha chiamato anche Casadei. Il centrocampista del Torino è la novità di questo giro di convocazioni. 🔗ilnapolista.it

Torna la Carovana "dei Pianoforti" nel parco nazionale delle Foreste casentinesi - Arezzo, 13 marzo 2025 – Torna la "Carovana" di Naturalmente pianoforte, ormai celebre rassegna musicale nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi. L'edizione 2025 sarà presentata sabato alle 18 alla galleria "Mariae Nivis 1567", in via Garibaldi a Pratovecchio (Arezzo). L'evento prevede anche la presentazione in anteprima dell'accattivante documentario dell'edizione 2024 e della guida del Touring Club Italiano "La Via di Francesco in Toscana". 🔗lanazione.it

Imprenditoria femminile: a Frosinone una media superiore a quella nazionale - “Imprese: Femminile Plurale” è il claim dell’evento tenutosi nella mattinata di oggi, 25 febbraio, presso la sede frusinate della Camera di Commercio Frosinone Latina per presentare il primo Rapporto sull’imprenditoria femminile nelle due province. I dati del Report Un Report, voluto... 🔗frosinonetoday.it

Cosa riportano altre fonti

La Notte dei Leoni il 27 maggio allo Stirpe: presenti Venus Williams e tanti ex calciatori; Notte dei Leoni 2025: a Frosinone sport e spettacolo accendono la solidarietà; Il 27 maggio al Benito Stirpe La Notte dei Leoni: ci saranno leggende di Roma, Lazio e Napoli; Calciatori, attori e cantanti in campo a Frosinone per sostenere ADMO. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il 27 maggio al Benito Stirpe "La Notte dei Leoni": ci saranno leggende di Roma, Lazio e Napoli - Dopo il clamoroso successo dello scorso anno, che ha visto oltre 15.000 spettatori riunirsi sugli spalti dello Stadio Benito Stirpe, torna uno degli eventi più attesi e amati: la “Notte dei Leoni”. La ... 🔗ciociariaoggi.it