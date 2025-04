L’obelisco di Luxor contiene un messaggio segreto del faraone Ramses II | svelato dopo 3 300 anni

Luxor che si trova a Parigi nasconde un messaggio segreto voluto da Ramses II che abbiamo scoperto solo dopo oltre tre millenni di storia. Si tratta di un esempio di crittografia egizia multipla, una tecnica che permetteva di nascondere più messaggi all'interno degli stessi geroglifici. Leggi su Fanpage.it L'obelisco diche si trova a Parigi nasconde unvoluto daII che abbiamo scoperto solooltre tre millenni di storia. Si tratta di un esempio di crittografia egizia multipla, una tecnica che permetteva di nascondere più messaggi all'interno degli stessi geroglifici.

Cosa riportano altre fonti

