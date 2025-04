Sport emozioni e memoria | Atripalda riunita per la terza edizione de La domenica sportiva

Sport, emozioni e comunità ha attraversato Atripalda con la terza edizione de "La domenica Sportiva". Una manifestazione che ha saputo coniugare competizione e convivialità, animando il cuore della città con sfide entusiasmanti e il comune denominatore di una passione autentica. Avellinotoday.it - Sport, emozioni e memoria: Atripalda riunita per la terza edizione de "La domenica sportiva" Leggi su Avellinotoday.it Una giornata die comunità ha attraversatocon lade "Laiva". Una manifestazione che ha saputo coniugare competizione e convivialità, animando il cuore della città con sfide entusiasmanti e il comune denominatore di una passione autentica.

Se ne parla anche su altri siti

Viaggi della memoria e sport, ok a nuove risorse. Valditara: "Investiamo sulla crescita" - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, saluta con soddisfazione l'approvazione al Senato di tre distinti provvedimenti che insistono tra l'altro sui viaggi della Memoria e sul potenziamento delle attività sportive. Tra le misure approvate, grande rilievo è dato alla tutela della memoria storica. Con uno stanziamento di 300.000 euro per il 2025, verrà realizzata la "Mappa della Memoria", un progetto volto a documentare i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare attenzione a quelli operanti durante il periodo fascista (1922-1945). 🔗iltempo.it

Viaggio della memoria a Praga, le emozioni degli studenti: "Esperienza unica" - Un'esperienza unica, un viaggio indimenticabile e una gratitudine immensa. Sono questi i sentimenti che animano gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di San Marcellino, che hanno vissuto un’avventura straordinaria nella splendida Praga. Un viaggio che non sarebbe... 🔗casertanews.it

Lo sport si ferma per onorare la memoria di Papa Francesco - Dal calcio a tutte le attività sportive, l'Italia piange la scomparsa del Pontefice ROMA - Lo sport si ferma per piangere la scomparsa di Papa Francesco. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Sport, emozioni e memoria: Atripalda riunita per la terza edizione de La domenica sportiva. 🔗Se ne parla anche su altri siti