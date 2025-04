Papa Francesco Parolin | Solo il perdono costruisce un mondo nuovo

Papa Francesco. A Roma, nella seconda domenica di Pasqua, dedicata alla Divina Misericordia, la celebrazione del secondo Novendiale ha un sapore intenso di commozione e speranza. Il cardinale Pietro Parolin, nell’omelia, invita a non lasciare che l’affetto per il Pontefice si fermi all’emozione del momento: l’eredità di Francesco deve trasformarsi in vita vissuta nella misericordia.La misericordia come cuore del pontificato di FrancescoSotto il cielo limpido di Roma, Parolin ha ripercorso uno dei tratti fondamentali del magistero di Papa Francesco: la misericordia come forza che guida la Chiesa. “La misericordia – ha ricordato – è il nome stesso di Dio”, e nessuno può porre limiti all’amore del Padre. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Roma, 27 aprile 2025 – Una giornata di sole, una piazza gremita di giovani, un abbraccio ancora vivo verso. A Roma, nella seconda domenica di Pasqua, dedicata alla Divina Misericordia, la celebrazione del secondo Novendiale ha un sapore intenso di commozione e speranza. Il cardinale Pietro, nell’omelia, invita a non lasciare che l’affetto per il Pontefice si fermi all’emozione del momento: l’eredità dideve trasformarsi in vita vissuta nella misericordia.La misericordia come cuore del pontificato diSotto il cielo limpido di Roma,ha ripercorso uno dei tratti fondamentali del magistero di: la misericordia come forza che guida la Chiesa. “La misericordia – ha ricordato – è il nome stesso di Dio”, e nessuno può porre limiti all’amore del Padre.

