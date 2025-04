Lite in Valle Telesina spavento per un esercente

Tempo di lettura: < 1 minutoUna vicenda tutta da ricostruire e chiarire quella avvenuta a Telese Terme nella notte tra venerdì e sabato scorsi.Una Lite sarebbe scoppiata per motivi ancora ignoti in corso Trieste della cittadina termale tra due diversi gruppi di persone. La Lite sarebbe stata caratterizzata da parole grosse e minacce, ma non si è andati oltre, tanto che nessuno, a quanto risulta, sarebbe rimasta ferito. Si registra però uno stato di spavento per un esercente commerciale della zona che era ancora aperto al pubblico.Ma saranno le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita a far luce sull'accaduto.

