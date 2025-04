Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria Monreale, Andrea Miceli aveva messo al sicuro la fidanzata. Il comune ha annullato la festa patronale

Mentre proseguono le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Palermo, sulladi ieri notte acon tre vittime e due feriti tra cui un sedicenne, alcuni testimoni raccontano all’Ansa chesarebbe stato ucciso nel momento in cui stava raggiungendo a piedi il cugino Salvatore Turdo, anche lui assassinato. Il ragazzo, riferiscono le fonti,poco primaalla, chiudendola in auto e raccomandandole di non muoversi. Pochi minuti dopo è stato colpito dai proiettili, è deceduto stamani in ospedale per le gravi ferite. Ancora sotto shock la. Mentre è fuori pericolo, il ragazzo di 16 anni, rimasto ferito dai colpi di pistola sparati ala scorsa notte, ha risposto con messaggi agli amici, preoccupati per le sue condizioni, dal letto dell’ospedale Policlinico di Palermo dove è ricoverato.