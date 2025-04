La Reggina cala il tris alla CastrumFavara e rimane in corsa per la promozione

Reggina ha superato di impeto pure l'ostacolo CastrumFavara, imponendosi per 3 a 1 nell'ultima partita casalinga del campionato di serie D. Calcio d'inizio ritardato per avere la contemporaneità con il match di Siracusa. Gli amaranto pigiano subito il piede sull'acceleratore, rendendosi.

La Reggina cala il tris alla CastrumFavara e rimane in corsa per la promozione - La squadra amaranto si è imposta per 3 a 1 grazie ai gol di Ragusa, Barranco e Barillà, tutti nel primo tempo, rimanendo a -1 dalla capolista Siracusa ... 🔗reggiotoday.it

Reggina: vittoria facile contro il Castrumfavara, ma le speranze di Serie C sono ridotte al lumicino - La Reggina liquida la pratica Castrumfavara in 21 minuti, ma il Siracusa risponde facilmente e la vetta rimane invariata ... 🔗strettoweb.com

Reggina, tutto in novanta minuti - La Reggina fa il suo dovere e liquida la pratica CastrumFavara. Match durato ventuno minuti, ovvero il tempo necessario a Ragusa, Barranco e Barillà per mettere a segno le rispettive marcature che rim ... 🔗reggiotv.it