Giallo Inter-Roma contatto in area Ndicka-Bisseck | ecco cosa è successo

La Roma grazie alla rete messa a segno da Soulé è riuscita a sbancare San Siro, imponendo all'Inter la terza sconfitta consecutiva dopo quelle rimediate contro Bologna e Milan. Negli ultimi minuti, però, da segnalare un contatto nell'area di rigore Giallorossa.

Su un cross diretto nel cuore dell'area di rigore, Ndicka ha fermato 'con le brutte' Bisseck, trattenendolo a lungo. Un contatto sul quale comunque Fabbri ha deciso di non intervenire, tra le proteste del pubblico e quelle dei calciatori nerazzurri che avrebbero voluto un altro tipo di provvedimento. Il commentatore tecnico arbitrale di DAZN – Luca Marelli – si è espresso così sull'episodio: "Trattenuta molto lunga quella di Ndicka, ha rischiato tantissimo."

