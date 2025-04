L’Italia rialza la testa alla Liegi-Bastogne-Liegi | Ciccone primo degli umani ottimi Velasco e Bagioli

Liegi-Bastogne-Liegi 2025, quarta Classica Monumento della stagione, l’ultima dell’intensa primavera ciclistica. Un contingente ridotto per la ribattezzata Doyenne, ma i nostri portacolori sono stati formidabili protagonisti sulle cotes e tre azzurri sono riusciti a piazzarsi in top-10. Il ciclismo tricolore ha rialzato davvero la testa? I segnali che arrivano dal Belgio sono indubbiamente positivi e fanno ben sperare per l’immediato futuro.Giulio Ciccone ha conquistato uno splendido secondo posto, salendo nuovamente sul podio di una Monumento dopo la terza piazza dell’ultimo Giro di Lombardia. L’abruzzese si è mosso brillantemente sulla Redoute dopo il fulmineo attacco dello sloveno Tadej Pogacar, che si è poi involato in solitaria verso il successo. Oasport.it - L’Italia rialza la testa alla Liegi-Bastogne-Liegi: Ciccone primo degli umani, ottimi Velasco e Bagioli Leggi su Oasport.it Soltanto dodici italiani si sono presentati al via della2025, quarta Classica Monumento della stagione, l’ultima dell’intensa primavera ciclistica. Un contingente ridotto per la ribattezzata Doyenne, ma i nostri portacolori sono stati formidabili protagonisti sulle cotes e tre azzurri sono riusciti a piazzarsi in top-10. Il ciclismo tricolore hato davvero la? I segnali che arrivano dal Belgio sono indubbiamente positivi e fanno ben sperare per l’immediato futuro.Giulioha conquistato uno splendido secondo posto, salendo nuovamente sul podio di una Monumento dopo la terza piazza dell’ultimo Giro di Lombardia. L’abruzzese si è mosso brillantemente sulla Redoute dopo il fulmineo attacco dello sloveno Tadej Pogacar, che si è poi involato in solitaria verso il successo.

