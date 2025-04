Fiorentina-Empoli 2-1 | il tabellino

Fiorentina-Empoli 2-1 (primo tempo 2-0) Goal: 7` Adli, 25` Mandragora, 57` Fazzini Assist: 7` Gudmundsson, 25` Adli, 57` Goglichidze Fiorentina (3-5-2). Leggi su Calciomercato.com 2-1 (primo tempo 2-0) Goal: 7` Adli, 25` Mandragora, 57` Fazzini Assist: 7` Gudmundsson, 25` Adli, 57` Goglichidze(3-5-2).

Risultati Serie A, Milan-Como 2-1: tabellino e marcatori | News

