La Juve Stabia cade in trasferta il Sudtirol vince 2-0 al Druso

Juve Stabia cade al Druso, cedendo al Sudtirol e interrompendo la sua serie positiva. La squadra di Guido Pagliuca subisce una pesante sconfitta in trasferta, che rallenta le sue ambizioni playoff. Tra quattro giorni, i gialloblù torneranno in campo al Menti contro il Catanzaro, in uno scontro. Napolitoday.it - La Juve Stabia cade in trasferta, il Sudtirol vince 2-0 al Druso Leggi su Napolitoday.it Laal, cedendo ale interrompendo la sua serie positiva. La squadra di Guido Pagliuca subisce una pesante sconfitta in, che rallenta le sue ambizioni playoff. Tra quattro giorni, i gialloblù torneranno in campo al Menti contro il Catanzaro, in uno scontro.

Su questo argomento da altre fonti

Serie B, vincono Juve Stabia e Carrarese: cade il Bari. LIVE Salernitana-Palermo - Termina oggi con le ultime due partite alle 15:00 e una alle 17:15 la 31^ giornata di Serie B. Il sabato ha portato a una fuga del Sassuolo,... 🔗calciomercato.com

Juve Stabia vs Salernitana: le probabili formazioni - Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Il derby campano promette scintille con i padroni di casa in lotta per i playoff, e i granata che stanno cercando di evitare la retrocessione. Juve Stabia vs Salernitana si giocherà sabato 5 aprile 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Menti. JUVE STABIA VS SALERNITANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le Vespe, dopo la promozione dello scorso anno, stanno disputando un ottima stagione nella cadetteria. 🔗sport.periodicodaily.com

Juve Stabia-Modena: le probabili formazioni - Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Malgrado una situazione di classifica non preoccupante, entrambe stanno vivendo un periodo difficile che sperano di superare. Juve Stabia-Modena si giocherà sabato 15 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Menti. JUVE STABIA-MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I campani sono reduci dal pareggio sul campo del Mantova che ha interrotto la striscia di due sconfitte negative. 🔗sport.periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Juve Stabia cade in trasferta, il Sudtirol vince 2-0 al Druso; Il Pisa batte la Juve Stabia e ora è a meno cinque dal Sassuolo, lo Spezia cade in casa ed ora è a meno sette dai nerazzurri – IL PRIMO GIORNALE ON LINE DELLA PROVINCIA DI PISA; Serie B: la Juve Stabia cade in casa del Pisa; Juve Stabia lotta, ma cade contro il Cittadella: 1-0 - Non basta la grinta delle vespe. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juve Stabia, trasferta contro il Sudtirol - Il Sudtirol è la squadra con la peggior difesa della serie B (ben 52 reti subite ) e inoltre ha perso ben 16 partite su 33. La formazione di mister Castori applica il 3-5-2. Questo il possibile undici ... 🔗ilgazzettinovesuviano.com

Juve Stabia, a Bolzano per alimentare il sogno - Obiettivi diversi per Juve Stabia e Sudtirol, che si affronteranno questo pomeriggio alle 15 allo stadio Druso di Bolzano. I campani, in classifica con 50 punti, mirano a consolidare il piazzamento in ... 🔗rainews.it

Juve Stabia-Sampdoria, quanti tifosi potranno seguire la squadra in trasferta? Il punto sul settore ospiti del Menti - Juve Stabia-Sampdoria, ecco quanti tifosi potrebbero esserci al Menti: il punto sul settore ospiti dell’impianto Record stagionale di presenze contro il Cittadella, ma in vista di Juve Stabia-Sampdori ... 🔗sampnews24.com