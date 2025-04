Parte il Maggio Salesiano con un ricordo legato a Papa Francesco

Maggio Salesiano, che, in linea con il Giubileo, e nel ricordo di un tema caro a Papa Francesco, ha come focus la speranza, in particolare rivolta alle giovani generazioni. Oggi pomeriggio, domenica 27 aprile, il Maggio Salesiano apre i battenti.

