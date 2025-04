Parcheggiatori abusivi recidivi violazioni del codice della strada e spaccio | controlli interforze del weekend

interforze, predisposto con ordinanza del questore di Catania per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente. Cataniatoday.it - Parcheggiatori abusivi recidivi, violazioni del codice della strada e spaccio: controlli interforze del weekend Leggi su Cataniatoday.it Come ogni fine settimana anche questo appena trascorso è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo, predisposto con ordinanza del questore di Catania per garantire il sereno svolgimentomovida nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente.

Su altri siti se ne discute

Operazione interforze nelle zone della movida, sanzionati sei parcheggiatori abusivi - Un articolato servizio di controllo interforze è stato attuato, anche in questo fine settimana, per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti, nei pressi di locali ed attività di ritrovo. La... 🔗cataniatoday.it

Controlli nelle "zone rosse", tre parcheggiatori abusivi denunciati dai carabinieri - Così come disposto dal Prefetto di Catania, i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i servizi di controllo nelle "zone rosse" del centro storico. L’ordinanza prefettizia dispone, infatti, il divieto di stazionamento alle persone che hanno manifestato atteggiamenti aggressivi... 🔗cataniatoday.it

Benevento, blitz contro i parcheggiatori abusivi: sanzionati in tre - Comunicato Stampa Controlli interforze nel centro della città Servizio interforze predisposto dalla Questura e dal Comando di polizia municipale di Benevento con particolare attenzione al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, in aree sensibili della città. Ieri mattina sono stati sanzionati tre … Continua L'articolo Benevento, blitz contro i parcheggiatori abusivi: sanzionati in tre proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Se ne parla anche su altri siti

Parcheggiatori abusivi recidivi, violazioni del codice della strada e spaccio: controlli interforze del weekend; Napoli, controlli della strada: segnalati nove parcheggiatori abusivi; Catania: multati otto parcheggiatori abusivi, tutti recidivi; Napoli, i controlli della polizia locale contro parcheggiatori abusivi e sversamento di rifiuti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Multe ai parcheggiatori abusivi e divieti di stazionamento nei controlli di “Movida sicura” - L’obiettivo del controllo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato, è quello di prevenire tutti quei comportamenti illeciti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica ... 🔗lasicilia.it

Napoli, il caso parcheggiatori abusivi: «In quattro mesi denunciati in 226» - Parcheggiatori abusivi Spa, un'industria che non rallenta la propria corsa secondo i dati raccolti dal Comando provinciale dei carabinieri di Napoli. Era agosto e il bilancio dei controlli dei ... 🔗ilmattino.it

'Parcheggiatori abusivi spa', a Napoli gli affari aumentano - Parcheggiatori abusivi spa': una vera e propria 'industria' totalmente illegale che non rallenta la propria corsa e che i carabinieri combattono quotidianamente. Era agosto del 2024 e il bilancio ... 🔗ansa.it